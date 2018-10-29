Из ТЦ «Esentai Mall» в Алматы эвакуируют людей

Алматы. 29 октября. КазТАГ – В здании ТЦ «Esentai Mall» объявлена тревога, в связи с чем, эвакуируют всех его посетителей и сотрудников, сообщают в соцсетях очевидцы.

«Esentai Mall. Тревога, всех эвакуируют. Надеюсь, учебная», — написал один из жителей Алматы Куаныш Егимбаев в Facebook в понедельник.

Как сообщалось ранее, сегодня утром полиция проверяла информацию о минировании административного здания в Алматы.

Информацию о поступлении оперативной информации, якобы о «минировании» подтвердил сотрудник полиции, находящийся на месте оцепления. При этом он отметил, что о результатах обследования здания пока не известно. Это административное здание расположено на пересечении ул. Шаляпина и пр. Алтынсарина, в нем находятся букмекерские конторы, пиццерия и суши-бар.