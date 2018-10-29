Назарбаеву доложили о текущем состоянии Вооруженных сил Казахстана

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Астана. 29 октября. КазТАГ – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи главе государства было доложено о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также о приоритетных направлениях их дальнейшего развития», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Акорды.

Н.Ермекбаев проинформировал президента Казахстана о предпринимаемых мерах по повышению уровня боевой подготовки, обеспечению армии вооружением и решению вопросов социального обеспечения военнослужащих. Кроме того, министр обороны остановился на деятельности казахстанского контингента в составе миротворческих миссий.

В завершение встречи Н. Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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