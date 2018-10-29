Сведения о казни казахстанок в Сирии проверяют – МИД

Астана. 29 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Сведения о казни казахстанок в Сирии проверяют, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«Эту информацию (о казни казахстанок в Сирии – КазТАГ) МИД РК проверяет, так как источник пока не подтвержден», — сказал А. Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, сейчас эту информацию проверяют в посольстве РК в Иордании.

«Все вопросы о находящихся гражданах РК в Сирии мы поручаем посольству в Иордании, которое по совместительству является и посольством в Сирии», — отметил А. Смадияров.

Напомним, 26 октября сообщалось, что трех казахстанок казнили в Сирии за убийство своих соотечественниц и ребенка ради денег для возвращения в Казахстан.

«В адрес редакции поступила информация из чатов общественных организаций женщин Северного Кавказа, занимающихся вопросами возвращения на родину женщин и детей из Сирии. В ней говорится, что шесть казахстанок планировали тайно покинуть Сирию и перебраться в Турцию. Но из-за отсутствия денег и безысходности положения, трое из них убили своих же соотечественниц, не пожалев 7-летнего ребенка. Забрав собранные ими деньги, женщины попытались бежать из «Халифата». Однако это им не удалось: их задержали боевики ДАИШ и передали шариатскому суду. В чатах общественных организаций женщин Северного Кавказа указывают имена совершивших эти ужасные преступления в борьбе за самовыживание и казненных в Сирии. Это молодые девушки из Актобе – Гульбану (религиозное имя УммМариям) и Дарина (УммМуса), из Тараза – Салтанат (УммАтика)», — говорилось в сообщении aktobetimes.kz.

По данным из открытых источников, число выехавших в Сирию казахстанцев превышает 800 человек. По данным на июль 2018 года, это 120 мужчин, более 250 женщин и 500 несовершеннолетних детей.