Меркель отказалась баллотироваться на пост канцлера Германии на выборах в 2021 г.

Алматы. 29 октября. КазТАГ — Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет претендовать на пост главы кабинета министров на следующих выборах в 2021 году, пишет ТАСС.

«Четвертый срок канцлера – мой последний», — заявила А. Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник.

По ее словам, она «не будет в 2021 году кандидатом на должность канцлера», а также не намерена «претендовать на место в Бундестаге».

Она добавила, что потом вообще не будет занимать никаких постов в политике.

Также А. Меркель подтвердила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС).

«На следующем съезде ХДС в декабре я не буду претендовать на должность председателя (партии)», — сказала канцлер Германии.

Она заявила, что не намерена участвовать в дискуссиях о своем преемнике на посту председателя ХДС.

«Я уже говорила, что в истории такие попытки (определения преемников) заканчивались провалом, поэтому не хочу участвовать в каких-либо дискуссиях о преемнике, чтобы не повлиять на них», — пояснила А. Меркель.

Как считает канцлер, сейчас в ХДС начинается важная демократическая «фаза возможностей», которую партия должна сама осознать. Это, по ее словам, «очень прекрасный процесс», с которым ХДС не сталкивался уже долгие годы.

Тем не менее она пообещала полноценно выполнять функции канцлера до следующих выборов в Бундестаг. «Я готова и дальше работать на должности канцлера (до 2021 года)», — отметила она.

«Полагаю, что есть много тем, как внутри-, так и внешнеполитических, которыми можно заниматься, чтобы в конце срока полномочий сказать, что у нас что-то получилось», — заявила глава кабмина.

В числе основных вызовов для себя как канцлера она назвала выход Великобритании из ЕС (brexit) и намерение США выйти из договора о РСМД.

Как отмечается, решение последовало за результатом на выборах в парламент федеральной земли Гессен, которые прошли 28 октября. Христианские демократы набрали там 27% голосов – на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах в 2013 году. А. Меркель отметила, что такой результат разочаровывает. За две недели до этого консерваторы утратили парламентское большинство в другой федеральной земле – Баварии.

Параллельно с этим продолжает падать рейтинг Социал-демократической партии Германии, которая наряду с ХДС и Христианско-социальным союзом входит в правительство. Глава социал-демократов Андреа Налес призывала консерваторов уладить кадровые разногласия в своих рядах.

Напомним, А. Меркель является председателем ХДС с 2000 года. Должность канцлера она заняла в 2005 году.