Обращение о посещении Казахстана от спецдокладчика ООН Фроста не поступало – МИД

Астана. 29 октября. КазТАГ — Обращение о посещении Казахстана от специального докладчика Организации объединенных наций (ООН) по правозащитной деятельности Мишеля Фроста не поступало, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«Согласно правилам процедуры, любой спецдокладчик, желающий посетить страну с «открытым приглашением», согласовывает свой приезд с принимающей стороной. (…) От М. Фроста обращение посетить Казахстан в официальном порядке не поступало», — сказал А. Смадияров в понедельник.

Он напомнил, что с 2009 года Казахстан направил открытое приглашение в адрес всех держателей мандатов спецпроцедур и до настоящего времени принял с визитом ряд спецдокладчиков.

«Предшественник М. Фроста – спецдокладчик по защите правозащитников и прав человека М. Секаггья обращалась с подобной просьбой и получила подтверждение о готовности Казахстана принять ее в 2013 году. Однако, сославшись на занятость, а также завершение своего мандата в 2014 году отложила свой приезд в Казахстан. При этом выразила надежду, что ее преемник продолжит работу на этом направлении и посетит Казахстан», — заключил А. Смадияров.

Напомним, 24 октября сообщалось, что спецдокладчик ООН по правозащитной деятельности М. Форст пытается попасть в Казахстан из-за жалоб правозащитников.

«Я пытаюсь попасть в такие страны, как Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, поскольку правозащитники сообщают мне, что их положение ухудшается. В России сейчас рассматривают пакет новых законов, которые усилят контроль над правозащитниками и НПО (неправительственными организациями – КазТАГ), и, видя это, другие страны принимают подобные негативные законы, призванные ограничить поле деятельности правозащитников», — заявлял М. Форст.