Террористка-смертница устроила взрыв в центре столицы Туниса

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Алматы. 29 октября. КазТАГ — Террористка-смертница устроила взрыв в центре столицы Туниса, сообщает ТАСС.

«По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате подрыва террористки-смертницы в понедельник в центре столицы Туниса», — говорится в сообщении со ссылкой на местную радиостанцию Mosaique FM.

Как уточняется, среди пострадавших семь сотрудников сил безопасности и один мирный житель.

«Согласно первоначальной версии следствия, инцидент классифицирован как террористический акт. Другие подробности произошедшего не приводятся», — подчеркивается в сообщении.

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