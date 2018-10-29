Футбольная «Астана» — лидер в своей группе Лиги Европы и снова чемпион РК, громкая сенсация от казахстанского гимнаста, три медали наших борцов на мировом первенстве и 5-е место фигуристки Элизабет Турсынбаевой на турнире «Гран-при»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Спортивная гимнастика: в финал – с 3-го места

На проходящем в Дохе (Катар) чемпионате мира завершились квалификационные соревнования. По их итогам право продолжить борьбу за медали в финальной стадии и у мужчин, и у женщин получили по 8 команд, по 24 сильнейших в личном многоборье и по 8 лучших на каждом из снарядов.

Главные наши надежды были связаны с мужской сборной, и она не подвела. Великолепного результата в упражнениях на коне (махи) добился 21-летний Нариман Курбанов: он попал в финальную восьмерку с 3-й (!) оценкой. Более высокие баллы получили только действующий олимпийский чемпион и чемпион мира на этом снаряде британец Макс Уитлок и бронзовый призер прошлогоднего ЧМ в данной дисциплине, абсолютный чемпион мира (то есть, в многоборье) китаец Сяо Руотенг. А следом за казахстанцем расположились француз Сириль Томмазон (двукратный призер предыдущих ЧМ), американец Сэмюэл Микуляк (больше известен как многоборец), россияне Никита Нагорный и Давид Белявский («серебро» ЧМ-2017 в этой дисциплине), а также Чи-Кай Ли из Тайпея («золото» Азиады-2018). Названные восемь гимнастов и оспорят 2 ноября медали.

Борьбу в упражнениях на коне вели в общей сложности более двухсот спортсменов. С учетом этого обстоятельства можно назвать успешными и выступления других казахстанцев – Ильяса Азизова (18-е место), Акима Мусаева (26-е). В вольных упражнениях Милад Карими завершил соревнования 17-м. На перекладине лучшего результата (38-е место) среди наших гимнастов добился Ерлан Жантыков, на брусьях (57-е) и в опорном прыжке (66-е) – Мусаев, на кольцах (93-е) – Азизов. Плюс Мусаев стал 36-м в личном многоборье.

В командном первенстве сборная Казахстана заняла 16-е место (так высоко она уже давно не поднималась) и получила право продолжить на следующем ЧМ-2019 борьбу за командную путевку на Олимпиаду. Конечно, завоевать ее будет крайне трудно, поскольку для этого надо попасть в «топ-8», но наша дружина является самой молодой (средний возраст младше 20 лет), а значит, должна прогрессировать.

Футбол: еще один шаг к «плэй-офф» еврокубкового турнира

В третьем туре группового раунда Лиги Европы «Астана» играла в гостях с чешским клубом «Яблонец». Она вышла на поле в привычном составе, за одним только исключением: травмированного Дмитрия Шомко заменил Бахтиер Зайнутдинов. То есть, как и в большинстве предыдущих матчей, тренеры доверили место лишь одному казахстанцу, а все остальные позиции заняли легионеры.

Уже в самом начале встречи наша команда оказалась в роли отыгрывающейся, но довольно быстро сравняла счет. В этом эпизоде нападающий Джуниор Кабананга и левый инсайд Ричард Алмейда как бы поменялись ролями: первый на левом фланге разобрался с защитниками и подал в штрафную, а второй замкнул его передачу точным ударом. Команды и дальше не отсиживались в обороне, но в завершающей стадии атак действовали уже не столь удачно, и до финального свистка цифры на табло не изменились – 1:1.

В этой же группе «К» киевское «Динамо» победило в гостях французский «Ренн» – 2:1. У команд из столиц Казахстана и Украины стало по 5 очков, но у «Астаны» лучше разница забитых и пропущенных мячей. «Ренн» остался с 3 очками, а «Яблонец» имеет 2.

Свой следующий матч «Астана» проведет 8 ноября – в этот день она снова встретится с чешским клубом, но уже на своем поле. 29 ноябре наша команда примет дома «Динамо», а 13 декабря сыграет в гостях с «Ренном». Как видим, шансы на выход из группы у нее достаточно высокие.

Борьба: с тремя медалями, но опять без золотой

В столице Венгрии завершился чемпионат мира. Казахстанские борцы снова остались без «золота». Кстати, в следующем году можно будет отметить печальный юбилей – 20 лет без первых мест в этом виде спорта на мировых первенствах и Олимпийских играх. Впрочем, ЧМ-2019 пройдет в Астане, и наши палуаны просто обязаны сделать все от них зависящее, чтобы у себя дома прервать эту печальную традицию. А в Будапеште они завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Греко-римская борьба. Турнирный путь Айдоса Султангали (до 60 кг) и Меиржана Шермахамбета (до 67 кг) получился схожим. Оба начали здорово, одолев по ходу весьма сильных соперников (в частности, Айдос победил олимпийского чемпиона из Кубы, который, правда, боролся тогда в более легком весе), и дошли до полуфиналов, где дружно уступили представителям России – Сергею Емелину и Артему Суркову. Кстати, последние затем стали чемпионами мира. Свои схватки за бронзовые медали оба наших соотечественника провели успешно: Султангали взял верх над Се-Унг Ри из КНДР, а Щермахамбет – над французом Мамадасса Силла.

Максат Ережепов (до 82 кг) занял 8-е место. Серебряный призер прошлогоднего ЧМ Демеу Жадраев (до 72 кг), который тогда в финале уступил немцу Франку Штеблеру, снова встретился с ним, но уже в 1/4 финала, и опять проиграл, после чего неудачно выступил и в утешительном раунде. Шесть других наших «греко-римлян» потерпели поражения уже в первых своих схватках.

Вольная борьба. Единственную медаль в этом виде борьбы Казахстану принес Нурислам Санаев, выступавший в самом легком весе (до 57 кг). Как мы сообщали неделю назад, он дошел до финала, победив соперников из Самоа, Украины, Турции и США. Схватка за «золото» с россиянином Зауром Угуевым, первым номером мирового рейтинга в этой весовой категории, получилась очень напряженной. За тринадцать секунд до ее завершения счет был равный, и в этот момент судьи присудили один балл Угуеву, что выглядело спорным решением. В итоге Санаев стал серебряным призером. Остальные девять «вольников» из сборной Казахстана остановились далеко от пьедестала почета.

Женская борьба. Наши соотечественницы не смогли завоевать ни одной медали, а лучшего среди них результата добилась Жулдыз Эшимова (до 53 кг). В схватке за «бронзу» она с минимальным счетом 2:3 проиграла канадке Диане Вайкер. В самом тяжелом весе (до 76 кг) удачно начала Эльмира Сыздыкова, победившая в том числе сильную россиянку Екатерину Букину, но в четвертьфинале она уступила будущей чемпионке Аделине Грэй из США, а в утешительном раунде – эстонке Эпп Мяэ. Другие наши девушки не показали ничего особенного.

Фигурное катание: первый официальный старт в новом сезоне

Элизабет Турсынбаева приняла участие в турнире Skate Canada из серии «Гран-при». Напомним, что таких турниров шесть, но каждая фигуристка может быть заявлена только на два (Элизабет выступит еще раз в середине ноября в Москве). По итогам всех этапов в зависимости от набранных очков шестеро сильнейших получат право поехать на финал «Гран-при», который состоится в начале декабря.

Помимо нашей соотечественницы, на Skate Canada приехали такие известные фигуристки, как россиянки Евгения Медведева (чемпионка мира 2016-го и 2017-го, серебряный призер Олимпиады-2018) и Елизавета Тухтамышева (чемпионка мира 2014-го), японки Вакаба Хигучи («серебро» ЧМ-2018) и Мако Ямашита. Также были американки, канадки – всего 11 участниц. В общем, собрались представительницы четырех стран, диктующих мировую моду в этом виде спорта, и Элизабет.

К сожалению, Турсынбаева выступила хуже, чем могла бы. Если три недели назад на менее престижном турнире в Финляндии она получила от судей за короткую программу 70,95, за произвольную – 129,79, а в сумме – 200,74 балла, то теперь – соответственно 61,19 (в первый день), 124,52 (во второй) и 185,71 (в сумме). Это принесло ей итоговое 5-е место, тогда как если бы она повторила свой финский результат, то завоевала бы «бронзу», опередив в том числе Медведеву, которая и стала 3-й с суммой 197,91. А выиграла турнир Тухтамышева, всего 0,26 балла уступила ей Ямашита. Что касаетя Хигучи, то она допустила слишком много ошибок в произвольной программе.

Хоккей: победная серия и 4-е место в Восточной конференции

Одержав на прошлой неделе три победы подряд в родных стенах, «Барыс» поднялся на 4-е место в Восточной конференции КХЛ. Причем уступая идущему третьим казанскому «Ак Барсу» четыре очка, он имеет столько же игр в запасе.

Домашняя серия началась матчем с аутсайдером Западной конференции – минским «Динамо». Первый период и половина второго прошли без заброшенных шайб, но затем Дмитрий Шевченко все-таки открыл счет, а спустя несколько минут Андре Петерссон реализовал численное преимущество (в этот момент пятерым полевым игрокам «Барыса» противостояли лишь три динамовца). Правда, в начале заключительной трети гости сократили разницу в счете, но вскоре Дастин Бойд восстановил ее, тоже использовав численное большинство – 3:1.

Такой же результат был зафиксирован и в следующем поединке с подмосковным «Витязем», занимающим место в середине турнирной таблицы «Запада». В стартовом периоде соперники обменялись голами (в составе хозяев отличился Никита Михайлис), а во втором Андре Петерссон и Роман Старченко обеспечили «Барысу» победу.

Наконец, вчера казахстанский клуб выиграл у аутсайдера «Востока» — новосибирской «Сибири». В первой двадцатиминутке Брэндон Боченски и Патрис Кормье дважды забили голы в большинстве, но затем хозяева льда позволили гостям сравнять счет. Впрочем, хоккеисты «Барыса» решили дальше не искушать судьбу и серьезно взялись за дело: Роман Старченко (вошел в «топ-5» и лучших снайперов, и лучших бомбардиров нынешнего чемпионата), Кертис Волк и Даррен Диц принесли своей команде очередную победу – 5:2.

Футбол: все призеры чемпионата РК определились досрочно

После 31-го тура, состоявшегося в минувшие выходные, «Астана» официально оформила пятое подряд чемпионство. Для этого ей не пришлось даже набирать очки во вчерашнем гостевом матче с «Тоболом», поскольку днем раньше «Кайрат» на своем поле проиграл «Иртышу». Причем алматинская команда снова вышла на поле полурезервным составом, тем самым в очередной раз проявив, можно сказать, неуважение и к чемпионату, и к своим болельщикам. Кстати, последние ответили тем же – трибуны Центрального стадиона южной столицы были практически пустыми, хотя в Алматы стояла отличная погода. А «Астана», в свою очередь», позволила обыграть себя «Тоболу».

Итак, за два тура до окончания первенства определились все призеры: «Астана» снова получит золотые медали, «Кайрат» – серебряные, а «Тоболу» достанутся бронзовые. У остальных команд еще остались турнирные задачи: «Актобе», «Жетысу», «Ордабасы» и «Кайсар» (они находятся в трехочковом интервале друг от друга) могут рассчитывать на 4-е место, которое дает право на участие в квалификации Лиги Европы. При условии, что в финале розыгрыша Кубка РФ «Кайрат» выиграет у «Атырау». Последний вместе с «Иртышом», «Кызылжаром», «Акжайыком» и «Шахтером» (они тоже идут плотной группой) борются за сохранение прописки в премьер-лиге.

Приводим результаты 31-го тура:

«Тобол» – «Астана» 1:0

«Кайрат» – «Иртыш» 0:1

«Актобе» – «Кызылжар» 1:0

«Акжайык» – «Кайсар» 0:4

«Ордабасы» – «Шахтер» 1:1

«Жетысу» – «Атырау» 0:0

Турнирное положение: «Астана» – 71 очко (один матч в запасе), «Кайрат» – 61 (один матч в запасе), «Тобол» – 50, «Актобе» – 42, «Жетысу» и «Ордабасы» – по 40, «Кайсар» – 39, «Атырау» – 33, «Кызылжар» – 32 (один матч в запасе), «Иртыш» – 32, «Акжайык» – 30, «Шахтер» – 29 (один мат в запасе).

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