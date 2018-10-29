Астана. 29 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Казахстан 1 ноября, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«1 ноября состоится официальный визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Казахстан. В ходе визита ожидается встреча с руководством страны», — сказал А. Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, в рамках встречи между главами правительств Казахстана и России будет обсуждено текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, межрегиональной, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по комплексу «Байконур».

«Стороны также обсудят вопросы взаимодействия двух стран в рамках интеграционных объединений», — добавил официальный представитель МИД РК.