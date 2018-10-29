С единым списком террористических организаций определится Парламентская ассамблея ОДКБ 30 октября в Москве

Алматы. 29 октября. КазТАГ — С единым списком террористических организаций определится Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 30 октября в Москве, сообщает государственная дума России.

«30 октября в Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности под председательством председателя государственной думы Вячеслава Володина. (…) ПА ОДКБ рассмотрит модельные законопроекты стран-участниц, определится с единым списком организаций, признанных террористическими, а также обсудит вопросы координации взаимодействия на международных парламентских площадках», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в заседании примут участие главы парламентов стран-участниц ОДКБ Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Сербии, которая является наблюдателем.

Напомним, в ПА ОДКБ входят парламенты государств-членов ОДКБ: федеральное собрание России, национальное собрание Армении, национальное собрание Беларуси, парламент Казахстана, жогорку кенеш Кыргызстана, маджлиси оли Таджикистана.

Статус наблюдателей имеют парламентское собрание союза Беларуси и России, народная скупщина Сербии, нижняя палата национальной ассамблеи Афганистана.