В Казани Аскар Мамин и Антон Силуанов провели заседание межправительственной комиссии Казахстан-Россия

27 октября в г. Казань состоялось 20-ое заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией (МПК).

Сопредседатель с казахстанской стороны – Первый Вице-Премьер РК Аскар Мамин, с российской – Первый заместитель Председателя Правительства Антон Силуанов.

В ходе заседания МПК обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, мирного использования атомной энергии, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и науки, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, культуры, туризма, межрегионального и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия деловых кругов двух стран.

Первый Вице-Премьер РК А.Мамин отметил успешность взаимоотношений между Казахстаном и Россией на всех уровнях межгосударственных связей.

В 2017 году зафиксирован существенный рост объемов взаимной торговли между РК и РФ, который вырос на 34,1% и составил 17,5 млрд. долл. Сохраняется положительная динамика показателей взаимной торговли, что указывает на наличие возможностей для увеличения товарооборота до 20 млрд. долларов США.

Россия является одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана, приток инвестиций за последние 12 лет (2005-2017гг) составил 12 млрд. долларов США. Приток прямых инвестиций из РФ в РК за первое полугодие 2018 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 821 млн. долларов США.

В активной стадии реализации находятся 50 инвестиционных проектов на общую сумму 3,6 млрд. долл. США, с созданием более 12 тыс. новых рабочих мест.

В ходе заседания МПК было отмечено, что одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия Казахстана и России является межрегиональное и приграничное сотрудничество.

По итогам 20-го заседания Межправительственной комиссии сопредседатели МПК Аскар Мамин и Антон Силуанов подписали Протокол 20-го заседания Межправительственной комиссии Казахстан-Россия.

В рамках рабочей поездки в г.Казань Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин провел переговоры с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В ходе встречи стороны отметили динамичное сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений между Казахстаном и Татарстаном, в том числе, в торгово-экономической сфере, подчеркнув заинтересованность в расширении экономических и инвестиционных связей.

По итогам 2017 года внешнеторговый оборот увеличился в 1,7 раза и составил более 700 млн. долларов США. По итогам первого полугодия 2018 года показатель взаимного товарооборота вырос на 67% и составил почти 400 млн.долларов США. Уже в текущем году есть возможности для достижения объема взаимного товарооборота до 1-го млрд. долларов США.

Аскар Мамин и Рустам Минниханов отметили необходимость развития сотрудничества в сфере машиностроения, транспорта и логистики, нефтехимии, АПК, IT – технологий, малой авиации и др.

Первый Вице-Премьер РК А.Мамин и Президент Татарстана Р.Минниханов подписали План мероприятий по развитию сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном.

Пресс-служба Премьер-Министра РК