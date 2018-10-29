Упоминавшийся по делу о коррупции ответсек МКС РК Уалиев находится в отпуске без содержания

Астана. 29 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Упоминавшийся по делу о коррупции ответственный секретарь министерства культуры и спорта Казахстана Куатжан Уалиев находится в отпуске без содержания, сообщила директор департамента юридической службы МКС РК Кумис Сеитова.

«Очень много вопросов поступает, поэтому от имени министерства хотелось бы предоставить информацию, что в настоящее время не располагаем информацией о принятии каких-либо мер по проводимым в отношении наших сотрудников (расследованиям – КазТАГ), кроме как с источников в СМИ. Ответственный секретарь К. Уалиев находится в отпуске без содержания согласно приказу министра. Поэтому полагаем целесообразным воздержаться от выводов до принятия решения компетентными органами», — заявила К. Сеитова на брифинге в понедельник.

В целом, по ее словам, на сегодняшний день на своих рабочих местах нет двух человек: К. Уалиева, находящегося в отпуске без содержания с 24 октября и директора департамента Ереная Даржибаева.

«Отпуск без содержания, согласно заявлению, на 10 дней. До 5 ноября должностное лицо в отпуске, дальше не могу сказать. Е. Даржибаев не находится на работе, но так как на руках у нас нет каких-либо официальных документов, то обязанности исполняет другой человек», — добавила спикер.

Она добавила, что также с 24 октября телефон Е. Даржибаева отключен.

«Следственные органы обращались в минкультуры за материалами, изымали материалы, поэтому мы знаем (о ситуации). Я не могу озвучить (какие документы запрашивают), но мы оказываем всестороннее содействие. Но официального документа, что заведено уголовное дело, такого документа к нам не поступало», — объяснила К. Сеитова.

Напомним, 25 октября сообщалось, что по подозрению в получении взятки задержан уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Е. Даржибаев, отвечающий в своем ведомстве за противодействие коррупции. Отмечалось, что поначалу речь шла о поимке сразу семи сотрудников министерства культуры и спорта, в том числе Е. Даржибаева и ответственного секретаря Куатжана Уалиева. Портал bnews.kz даже успел опубликовать это сообщение на сайте, однако затем оно было удалено.

Согласно опубликованной ранее в республиканских СМИ информации, в одном из ресторанов Астаны по подозрению в получении взятки в размере $37 тыс. от директора «КазАкпарат» К. Ботабай за заключение договора государственной закупки были задержаны сотрудники министерства культуры и спорта РК – руководитель департамента Е. Даржибаев, ответственный секретарь У. Куатжан и еще пять сотрудников ведомства.

26 октября в пресс-службе суда Астаны в свою сообщили, что уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Еренай Даржибаев взят под домашний арест сроком на два месяца – до 24 декабря.

В тот же день в национальном бюро по противодействию коррупции подтвердили факт задержания должностных лиц министерства культуры и спорта РК, однако не уточнили сколько человек было задержано или в отношении кого проводится досудебное расследование.