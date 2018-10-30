Астана. 30 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев прокомментировал возможность блокировки интернета в одном городе и области.

«Не говорится, что априори будет отключаться связь. Речь же не идет об этом. Наверняка будет какая-то комиссия, которая будет принимать это решение (о блокировке интернета – КазТАГ) в случае, чтобы не было паники возможной. Я же еще раз говорю, коллеги, мы принимаем очень много постановлений. Тем более не мы являемся разработчиками. Мне нужно будет посмотреть и проконсультироваться. (…) Технически возможно (блокировать интернет в одном городе, области – КазТАГ)», — сказал Д. Абаев журналистам, отвечая на вопрос о возможности блокировки интернета, в кулуарах правительства во вторник.

Также он заверил, что в случае ЧС вопросы оповещения населения останутся на самом высоком должном уровне.

«Могут быть разные случаи. В моем понимании, чтобы не сеять панику, может из-за этого. Потому что паника может вызвать опасность. Случаев много, не будем размышлять только об одном, конкретном. (…) Именно как простого обывателя меня это не смущает (отсутствие юридического термина «ЧС социального характера»), честно говоря, но как госслужащему мне нужно просто разобраться, я уже об этом говорил. Мне нужно посмотреть, я вам готов прокомментировать до сегодняшнего вечера, я готов вам написать и прокомментировать в социальной страничке, если кто-то дозвонится, могу и в социальных сетях», — заключил Д. Абаев.

Ранее сообщалось, что назван перечень органов, имеющих право на блокировку сетей и средств связи в Казахстане.

«Перечень госорганов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения: генеральная прокуратура РК, комитет национальной безопасности РК, министерство внутренних дел РК, министерство обороны РК», — перечислялось в постановлении правительства РК №679 от 28 октября 2018 года.