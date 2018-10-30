Алматы. 30 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Сверхзадача Казахстана – выровнять показатель образования в Астане, Алматы и регионах, считает руководитель программ по человеческому капиталу Всемирного банка (ВБ) в Центральной Азии Сусанна Айрапетян.

«В Казахстане при неплохом уровне образования в целом велика разница в доступности к качественному образованию в центральных областях и регионах. Исходя из этого, сверхзадача Казахстана – выровнять этот показатель. При этом надо учитывать, что в стране 75% школ находятся в регионах и на селе, и обслуживают 52% населения», — сказала С. Айрапетян, презентуя исследование ВБ о развитии человеческого капитала в Казахстане во вторник.

При этом она отметила, что ресурс для решения этой проблемы может крыться в увеличении инвестиций в образование.

«Сейчас вклад в образование в РК – 3,6% от ВВП, это невысокие цифры, учитывая, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель выше в 3-4 раза», — добавила С. Айрапетян.

Говоря же о развитии человеческого капитала в Казахстане в целом, она отметила, что индекс человеческого капитала в стране составляет 0,75.

«Этот показатель говорит, что производительность труда ребенка, родившегося сегодня в Казахстане, по достижении им совершеннолетия составит 75% от потенциального уровня, который возможен при условии полного образования и полноценного здоровья», — раскрыла С. Айрапетян содержание индекса человеческого капитала (ИЧК).

Так, знания учащихся в Казахстане оцениваются в 537 баллов по шкале единого (гармонизированного) экзамена, где 625 баллов соответствует наивысшим образовательным достижениям, а 300 баллов – минимальным.

Здоровье в ИЧК ВБ измеряет по трем показателям: вероятность выживания до 5 лет (в РК он составляет 99 детей из 100), выживаемость взрослого населения (до возраста 60 лет доживают 80% 15-летних казахстанцев) и процент детей, не имеющих задержек в развитии (в РК он составляет 92%).

Сравнивая ИЧК в Казахстане с другими странами, С. Айрапетян сказала, что его значение в 2017 году – выше среднего значения по региону Центральной Азии, а также в группе стран с аналогичным уровнем дохода.

«В период между 2012 и 2017 годами показатель ИЧК в Казахстане вырос с 0,63% до 0,75%. Это произошло за счет увеличения инвестиций в образование и здравоохранение. Но в то же время показатель 0,75 говорит, что в будущем Казахстан будет терять до 25% ожидаемого дохода. Давайте исходить из того, что показатели Казахстана хороши только в группе стран со средним уровнем дохода и несравнимы с показателями стран с высоким уровнем дохода», — подчеркнула С. Айрапетян.

К тому же, ИЧК, по ее словам, несовершенен, так как не описывает всю историю развития стран, ничего не говорит о высшем образовании и социальной защите, но в то же время дает понимание, с чего надо начинать, чтобы инвестиции в человека были более успешными.

Лидером ИЧК по версии ВБ является Сингапур с показателем 0,88.