Гостиничный комплекс и сеть пиццерий вновь «заминированы» в Алматы

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Алматы. 30 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Гостиничный комплекс и сеть пиццерий вновь «заминированы» в Алматы, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП).

«Атаке подверглись гостиничный комплекс Mildom и пиццерия Ciao pizza. В настоящее время сотрудники экстренных и оперативных служб города проводят проверочные мероприятия. В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляют отвод транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Также в департаменте полиции призвали граждан к проявлению понимания и, в случае необходимости, оказанию содействия представителям спецслужб, во благо обеспечения максимальной безопасности.

Ранее сообщалось, что информация о минировании ТЦ «Esentai Mall» и пиццерии в Алматы не подтвердилась.

Напомним, 29 октября сообщалось, что полиция проверяла информацию о минировании административного здания в Алматы, также эвакуировала всех людей из здания Esentai Mall.

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