Астана. 30 октября. КазТАГ – Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву представили отчет о ходе подготовки к проведению национальных и государственных праздников, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев провел – КазТАГ) встречу с государственным секретарем Гульшарой Абдыкаликовой. Во время встречи главе государства была представлена информация о деятельности консультативно-совещательных органов при президенте Казахстана, а также отчет о ходе подготовки к проведению национальных и государственных праздников», — говорится в сообщении Акорды во вторник.

Н. Назарбаев подчеркнул важность осуществления качественной организационной работы в данном направлении.

Кроме того, Г. Абдыкаликова доложила о деятельности комиссий по государственным наградам и по присуждению государственной премии РК в области литературы и искусства.

«В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений», — резюмируется в сообщении.