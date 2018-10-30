Новый график движения поездов на 2018-2019 гг. введут в Казахстане с 9 декабря

Астана. 30 октября. КазТАГ – Новый график движения поездов на 2018-2019 годы введут в Казахстане с 9 декабря, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«С 9 декабря вводится новый график движения поездов на 2018-2019 годы», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Так, с 9 декабря планируется совместно с ОАО «РЖД» запустить поезд №363/364 сообщением Караганды–Томск-2 с периодичностью курсирования через день.

«Поезд формирования АО «УТЙ» №349/350 сообщением Ташкент–Москва через Бейнеу–Атырау–Кигаш будет курсировать один раз в неделю. С учетом обращений и пожеланий пассажиров, по согласованию с МИР (министерством по инвестициям и развитию – КазТАГ) РК, принято решение об ускорении поезда №377/378 сообщением Алматы-2–Мангистау» за счет увеличения скорости и сокращения времени в пути следования на четыре часа», — добавили в пресс-службе.

Со 2 января 2019 года, согласно сообщению, изменится маршрут следования поезда №49/50 сообщением Алматы-2–Уральск» – поезд будет следовать через станции Астана–Тобол вместо станций Шымкент–Кызылорда.

«Для удовлетворения потребностей населения в железнодорожных пассажирских перевозках сохраняются назначенные в летний период дополнительные поезда в следующем порядке: №152/151 Астана–Алматы с периодичностью через день; №162/161 Алматы–Семей с периодичностью через день; №173/174 Алматы–Шымкент с периодичностью через день; №176/175 Астана–Туркестан с периодичностью через день; №251/252 Самарканд–Астана с периодичностью один раз в неделю; №253/254 Астана–Достык с периодичностью два раза в неделю», — сказано в сообщении.

Более подробную информацию об изменениях графика рекомендуют уточнить, позвонив в единую справочную службу по номеру «105» и в справочные железнодорожных вокзалов.