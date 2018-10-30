Протокол об электронном обмене налоговой информацией планируют подписать на СГП СНГ в Астане

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Протокол об электронном обмене налоговой информацией планируют подписать на совете глав правительств (СГП) Содружества независимых государств (СНГ) в Астане, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«В Астане планируется подписать протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ для осуществления налогового администрирования. Документ подготовлен для более эффективного соблюдения налогового законодательства, своевременности и полноты поступления налогов в бюджет и дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами содружества», — сообщили в исполкоме организации.

Отмечается, что в протоколе будут закреплены требования конфиденциальности полученной компетентным органом информации и использования ее только в целях обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства стран СНГ. В пресс-службе подчеркнули, что подписание документа позволит «более эффективно противодействовать сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения».

«Отдельный блок документов будет посвящен вопросам финансового характера. В частности, планируется определить порядок финансирования в 2019 году плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах СНГ на период до 2020 года. Будут также подписаны документы об ассигнованиях на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны стран содружества, о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ и едином бюджете органов содружества на 2019 год», — говорится в сообщении.

По информации исполкома, встреча в Астане будет проходить традиционно в двух форматах.

«В узком составе они (главы правительств – КазТАГ) обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на пространстве СНГ. В расширенном – будет рассмотрено уже более десятка вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, совет глав правительств СНГ состоится в Астане 2 ноября.