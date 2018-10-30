Названы условия для возможного роста цен на кондитерские изделия в Казахстане

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Глава компании «Беккер и К» Алмаз Тубеков назвал основные условия, которые могут привести к росту цен на кондитерские изделия в Казахстане.

«Возможно, это (предполагаемый рост цен – КазТАГ) – просто, на уровне слухов. Но, в целом, у кондитеров (стоимость продукции – КазТАГ) зависит от поставок сырья. Если сырье импортное, то это может повлиять на цены. Ведь на сегодня волатильность на валютном рынке – высокая и те поставщики, цена товаров которых привязана к какой-нибудь твердой валюте – евро или доллару, вынуждены поднимать цены. Оборудование, комплектующие, запасные части у нас – импортные», — сказал А. Тубеков во вторник.

Также он ответил на вопрос, выросли ли цены на сырье для кондитерской продукции – в первую очередь, на муку и сахар.

«На сегодня – нет. С сахаром месяц назад были перебои», — уточнил спикер.

Напомним, в сентябре представители нескольких компаний заявили, что запасов сахара в Казахстане осталось на 5-7 дней, на что министерство национальной экономики РК ответило, что имеются достаточные запасы сахара и сырья для его производства.

В середине октября кондитеры в Алматы анонсировали пресс-конференцию, на которой собирались предупредить о росте цен на свою продукцию, но потом отменили ее, после чего вопрос с ценами на кондитерские изделия повис в воздухе.