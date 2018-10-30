Алматы. 30 октября. КазТАГ – На территории киностудии «Казахфильм» в Алматы произошел пожар, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«30 октября в 16.54 на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении декоративного контейнера по адресу: Бостандыкский район, пр. аль-Фараби, 176, АО «Казахфильм». Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через восемь минут, в 17.04», — сообщила во вторник официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Загоревшийся декоративный контейнер, по данным спасателей, предназначался для съемок.

«Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на близрасположенные здания и сооружения. Пожарным Алматы удалось локализовать пожар в течении семи минут, в 17.11. Пожар ликвидирован в 17.20 часов. Площадь пожара составила 60 кв.м. Жертв и пострадавших нет», — добавила С. Баймухамбетова.