Разрешить беспошлинный ввоз в Казахстан 400 тыс. тонн тростникового сахара-сырца могут в 2019 г.

Астана. 30 октября. КазТАГ – Разрешить беспошлинный ввоз в Казахстан 400 тыс. тонн тростникового сахара-сырца могут в 2019 году, сообщается в проекте приказа министерства национальной экономики РК.

«Установить, что ввоз тростникового сахара-сырца без вкусо-ароматических или красящих добавок (коды ТН ВЭД ЕАЭС 1701 13, 1701 14) в объеме 400 тыс. тонн в 2019 году осуществляется без уплаты таможенных пошлин в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан», — говорится в представленном во вторник документе.

Разработчики проекта уточнили, что принятие проекта не предусматривает увеличение расходов или сокращение поступлений республиканского или местного бюджетов.

«Принятие приказа обеспечит сахароперерабатывающие предприятия Республики Казахстан необходимым количеством сырья для производства сахара и насыщения внутреннего рынка Республики Казахстан», — пояснили разработчики.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 13 ноября.