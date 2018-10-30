Новый драмтеатр открыли в Талдыкоргане

Талдыкорган. 30 октября. КазТАГ – Новый драматический театр открыли в Талдыкоргане, передает корреспондент агентства.

«Два года назад в октябре месяце мы заложили капсулу в основание нового театра. И эта добрая традиция ознаменовала официальный старт масштабного строительства, получившего поддержку главы государства Нурсултана Назарбаева. Долгожданный результат совместного труда и творческого поиска не заставил себя ждать: получился поистине шедевр архитектурного искусства, сочетающий в себе классическую традицию и требования современности. Глубоко символично, что свою работу театр начинает с грандиозного», — сказал аким Алматинской области Амандык Баталов на торжественной церемонии во вторник.

По сведениям пресс-службы главы региона, сметная стоимость строительства крупного объекта обошлась бюджету в Т3,7 млрд. Театр занимает площадь более двух га, а его зрительский зал способен вместить 510 мест.

Отметим, что здание нового храма Мельпомены украсило новый юго-западный район областного центра. Его открытие совпало с открытием международного фестиваля стран Центральной Азии «Казахстан – сердце Евразии», приуроченного к 120-летию Темирбека Жургенева, собравшего лучшие творческие коллективы из Турции, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Башкирии.

Также в церемонии открытия театра приняли участие известные деятели искусства, в числе которых Асанали Ашимов, Талгат Теменов и многие другие.