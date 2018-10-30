Астана. 30 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Порядок поочередной газификации районов Астаны назвали коммунальщики.

«Акиматом начата работа по разработке ТЭО, находится в госэкспертизе. Ориентировочный срок выхода ТЭО – ноябрь этого года. Параллельно с этим мы начали проектирование очередей по строительству распредсетей (распределительных сетей – КазТАГ). Газификация столицы у нас делится на три очереди», — сообщил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Максат Есмагулов на брифинге во вторник.

По его словам, на сегодняшний день после получения ТЭО начнется экспертиза с первой очередью газификации столицы.

«Первая очередь – у нас будет газифицированы районы Коктал 1 и Коктал 2. После 2021 года мы планируем к реализации второй очереди строительства – планируется газифицировать поселки Мичурино, Интернациональный, Тельмана, Garden village и Family village. В рамках третьей очереди планируем приступить к газификации пос. Ильинка, мкр. Чубары и в жилом массиве Ондирис», — проинформировал М. Есмагулов.

Он отметил, что, согласно срокам, первую очередь намерены завершить в период 2021-2022 годов, а в 2023-2024 – приступят ко второй и третьей очередям.

Напомним, 5 марта сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на совместном заседании палат парламента, распорядился о строительстве газопровода из Кызылординской области в Астану через Караганду.

«Для этого потребуется правительству привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов», — сказал, в частности, Н. Назарбаев.