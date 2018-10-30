В Арыси началось строительство солнечной электростанции

Шымкент. 30 октября. КазТАГ — В г. Арысь Туркестанской области началось строительство солнечной электростанции, сообщили в Turkistan invest.

«В г. Арысь Туркестанской области началось строительство солнечной электростанции «Задарья-1». Ее мощность составит 14 МВт. Стоимость проекта Т7 млрд, и реализовывать его будут за счет иностранных инвестиций. Строительно монтажные работы начала компания KazGreenTekSolar, единственным учредителем которой выступает французская компания Urbasolar SAS», — говорится в сообщении компании.

В эксплуатацию электростанцию планируют ввести в IV квартале 2019 г. Там будет создано 50 новых рабочих мест. Запуск станции позволит увеличить долю участия возобновляемых источников энергии в общей генерации страны, которая по планам должна достичь 3% к 2020 г.