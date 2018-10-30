Полицейские в СКО при фальсификации материалов уголовных дел указывали имена осужденных и умерших

Петропавловск. 30 октября. КазТАГ – Полицейские в Северо-Казахстанской области при фальсификации материалов уголовных дел указывали имена осужденных и умерших, передает корреспондент агентства.

«В регионе выявлены многочисленные случаи фальсификации сотрудниками полиции доказательств по уголовным делам с целью повышения ведомственных показателей. С начала года по 24 таким фактам начаты досудебные расследования в отношении 11 сотрудников полиции (девять оперативников, два следователя) по ст. 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) УК РК. К примеру, к различным видам наказания осуждены трое сотрудников полиции, которые составляли процессуальные акты по уголовным делам с использованием анкетных данных осужденных и умерших лиц», — сообщили в прокуратуре СКО во вторник.

В надзорном органе уточнили, что полицейские вписывали имена умерших и осужденных в протоколы допросов, заявления и другие документы.

«По 17 эпизодам четырех дел уже состоялись обвинительные приговоры в отношении четырех полицейских. Судебные акты вступили в законную силу», — добавили в прокуратуре.