Алматы. 30 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Здание старого терминала аэропорта Алматы при строительстве нового использовать не будут, сообщил аким Турксибского района Алматы Павел Кулагин.

«На данный момент, хотелось бы уточнить, что уже объявлен конкурс на эскизный проект, насколько я владею, на данный момент объявлен международный конкурс на эскизный проект нового терминала аэропорта. Я думаю, что в ближайшее время мы его уже увидим – этот эскизный проект и, я думаю, что так же он будет представлен СМИ для дальнейшего обсуждения. (…) У них есть свободный участок (для строительства нового терминала аэропорта – КазТАГ) – ул. Закарпатская. Здание (старого терминала – КазТАГ) трогать не будут», — сказал П. Кулагин на пресс-конференции во вторник.

По его словам, работа на данный момент ведется активно, поэтому сейчас под разрабатываемый проект уже готовится свободная площадь близ уже существующего аэропорта.

«Мы это активно видим: территория огораживается, территория выравнивается, вывозится грунт, то есть они готовятся активно к этому», — отметил П. Кулагин.

Напомним, ранее администрация аэропорта сообщала о нехватке пропускной способности существующих терминалов, в связи с чем было начато рассмотрение возможности строительства нового терминала. Одним из вариантов рассматривалось расширение за счет здания старого терминала, которое является памятником архитектуры местного значения.