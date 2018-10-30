В МОН РК заявили о поиске решения вопроса низких заработных плат воспитателей детсадов

Астана. 30 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заверил, что вопрос низких заработных плат воспитателей детских садов в настоящее время решают.

«Мы рассматриваем вопрос повышения заработной платы воспитателям и внедрения системы тестирования. Это связано с тем, что многие не идут работать в детские сады, а поступают в магистратуру или выбирают другую специальность. Мы прекрасно знаем эту ситуацию и поэтому решаем эти вопросы», — заявил Е. Сагадиев на встрече в сенате парламента по вопросам дошкольного воспитания и обучения во вторник.

Он проинформировал, сегодня из 9 тыс. выпускников педвузов и колледжей только 10% от общего количества устраиваются работать по специальности.

«На сегодня около 55 тыс. воспитателей работают в детских садах, из них только 45% имеют дошкольное образование. По специальности «воспитатель» из года в год увеличивают гранты. Так, в вузы в 2017 году было выделено 270 грантов, в 2018 году – 550. Если в колледжи в 2017 году было выделено 5560 грантов, то в 2018 году – 7,2 тыс. Несмотря на это каждый год из 9 тыс. выпускников 900 устраиваются на работу по специальности – это очень мало», — констатировал глава ведомства.

Также министр рассказал о принимаемых мерах для решения накопившихся проблем в сфере подготовки специалистов для дошкольных учреждений.

«Министерство проводит меры по привлечению в детские сады специалистов. Сокращен стаж до трех лет на заведующего детским садом сельской местности. Раньше он был пять лет. Также вносятся изменения в закон об образовании касательно поддержки педагогов. Будут приниматься не только дошкольного образования, но также специалисты, у которых есть педагогическое образование», — пояснил глава МОН.

Кроме того, по его словам, все воспитатели будут проходить аттестацию для получения категорий, также вносятся изменения в правила аттестации и будут проведены курсы.

«Вдобавок МОН подготовил дорожную карту по улучшению качества дошкольного образования и есть там предложения по введению национальных квалификационных тестов, единых требований, будут рассмотрены системы категорий, будут разработаны системы по новой категории и будет увеличена заработная плата от 30% до 50%. Министерство также готовит предложение по переводу всех воспитателей с категорий Б3 на Б2. Мы будем выносить этот вопрос на бюджетную комиссию», — заключил Е. Сагадиев.