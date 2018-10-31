Цифровизация геологического моделирования при разведке месторождений в Казахстане будет запущена в 2019 г.

Астана. 31 октября. КазТАГ – Нургуль Жигер. Работа по проекту цифровизации геологического и гидродинамического моделирования.в сфере разведки и добычи полезных ископаемых в Казахстане нанется в 2019 году, сообщил вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков.

«И один из интересных проектов – цифровизация геологического и гидродинамического моделирования. Это пилотный проект в рамках нашей центральной комиссии по разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, мы сейчас рассматриваем. Думаю, в 2019 г. мы к нему можем приступить», — сказал Б. Акчулаков на пресс-конференции в среду.