Казахстанцы, владеющие солнечными батареями, смогут зарабатывать деньги за счет излишков электроэнергии

Астана. 31 октября. КазТАГ – Нургуль Жигер. Рассматривается проект, когда казахстанцы, владеющие автономной ветровой энергоустановкой, смогут зарабатывать деньги за счет излишков электроэнергии, сообщил вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков.

«Министерством (энергетики – КазТАГ) прорабатываются проекты автоматизированной системы учета электропотребления Smart grid и мониторинга движения мусоровозов по трекерам», — сказал Б. Акчулаков на пресс-конференции в среду.

«Система Smart grid предполагает, что, к примеру, частное лицо может устанавливать в своем доме солнечную батарею либо ветровую установку для частного потребления. В случае избытка получаемой электроэнергии, вы можете излишек отдавать в сеть, и тем самым зарабатывать деньги. Понятно, что для этого нужна очень сильная система учета», — уточнил он.

По его словам, предполагается, что автоматизированная система учета электропотребления с компонентом Smart grid будет направлена на то, чтобы, позволить оптимизировать свои затраты и зарабатывать на выработке энергии как физическим лицам, так и предприятиям.

Система мониторинга движения транспортных средств — перевозчиков мусора и твердых бытовых отходов, как отмечает Б. Акчулаков, будет работать при помощи установленных на машины трекеров.

«Главная цель этой системы – защита окружающей среды», — резюмировал он.