Астана. 31 октября. КазТАГ – Теплоснабжающая компания СКО снизила тариф на услуги, сообщается на сайте КРЕМ и ЗК МНЭ РК.

«В соответствии с правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы), утвержденными приказом ио председателя агентства РК по регулированию естественных монополий от 19 марта 2005 г. № 91-ОД ТОО «Севказэнергосбыт» с 1 ноября 2018 г. снижены тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией с 4111,76 до 4088,53 Т\Гкал без учета НДС. Для физических лиц, относящихся к группе население тарифы снижены с 3185,84 до 3150,37 Т\Гкал без учета НДС», — говорится в сообщении в среду.

Для потребителей данной группы, не имеющих приборов учета тепловой энергии, тариф снижен с 3823 до 3780,44 Т\Гкал без учета НДС, для потребителей данной группы, имеющих ПУ тариф снижен с 3068,46 до 3034,30 Т\Гкал без учета НДС.