Фигурантам дела о махинациях с земельными участками племзавода в Алматы вынесли приговор

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Фигурантам дела о махинациях с земельными участками государственного племенного завода (ГПЗ) «Каменский» в Алматы вынесли приговор, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«Судом Наурызбайского района Алматы К. Жакежанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 2. ч 4 ст. 190 (мошенничество) УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в средней безопасности», — сообщили полицейские в среду.

С К. Жакежанова в пользу 13 потерпевших взыскана денежная компенсация в сумме около Т60 млн.

«Кроме того, по решению суда У. Мамутбаев признан виновным в совершении преступления предусмотренного п. 1. ч.2 ст. 190 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с постановкой на пробационный контроль. Также назначено 100 часов исправительных работ в течение года. Вместе с тем, в пользу потерпевшего М. Джумашева решено взыскать денежную компенсацию в сумме более Т3 млн, а также Т30 655 в пользу государства за судебные издержки», — говорится в сообщении.

По материалам дела, преступная группа из числа бывших сотрудников ГПЗ «Каменский», занимавшаяся незаконной продажей земельных участков в Наурызбайском районе, была выявлена в ходе контроля социальной обстановки.

«Мошенники за оказание содействие в выделении земельных участков 10-12 соток из земель ГПЗ «Каменский» получали от своих родственников, друзей, соседей и знакомых (порядка 70 человек) денежные средства (от $10 тыс. до $50 тыс.). С целью узаконения земель они организовывали массовый самозахват территории и провоцировали различные акции протеста. В результате возведено более 180 незаконных жилых строений», — заявили в департаменте полиции.

Параллельно, по словам полицейских, фигуранты дела «предпринимали меры по привлечению внимания общественности, путем обвинения госорганов в, якобы, неправомерных действиях по отказу в узаконении земель».

«Ими организованы десятки незаконных акций протеста. Более того, в процессе сноса незаконных строений, со стороны мошенников инициированы сопротивления органам власти, вплоть до угроз самоподжога», — сказано в сообщении.

Напомним, 25 апреля межведомственной оперативно-следственной группой КНБ и ДВД была задержана группа лиц, которые подозревались в совершении мошеннических действий, связанных с незаконной продажей земель, принадлежащих ТОО «Тимус-Construction». Эти участки ранее принадлежали ГПЗ «Каменский». Сообщалось, что сумма ущерба оценивается примерно в $500-600 тыс. Полицейские тогда сообщили, что в целях сокрытия противоправной деятельности подозреваемыми были инициированы судебные споры с ТОО «ТИМУС-construction» по принадлежности земель бывшего ГПЗ «Каменский». Для создания легитимности прав клиентов на земельные участки, по версии следствия, задержанные включили 72 человека в фальшивый список работников госплемзавода (пайщики), претендующих на получение земли, а для оказания давления на государственные и судебные органы, путем проведения несанкционированных акций, они, по данным правоохранителей, создали инициативную группу «пайщиков». Отмечалось, чт в случае нерешения земельного вопроса в правовом поле фигуранты намеревались организовать самовольный захват земель.