Не работавший более 10 лет фонтан реконструировали в центральном парке Алматы

Алматы. 31 октября. КазТАГ — Не работавший более 10 лет фонтан реконструировали в центральном парке культуры и отдыха Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«В Алматы отремонтировали центральный парк города. (…) На строительство новых фонтанов, детских и спортивных площадок управляющей компанией инвестировано порядка Т1,6 млрд частных средств. На территории центрального парка обновлены опоры освещения, асфальтное покрытие и тротуарная плитка, установлена навигация, ведется посадка зеленых насаждений. Кроме того, реконструирован фонтан, не работавший более 10 лет», — говорится в сообщении в среду.

Также в акимате уточнили, что в самом центре парка, где ранее располагалась автомобильная парковка, построены спортивные площадки, стрит-воркаут, баскетбольное и футбольное поля, роллердром и скейтодром.

«С восточной стороны от летней сцены появился новый фонтан с инсталляцией из яблонь. На принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) ведется реконструкция «велотрека», нефункционирующего еще с 90-х годов. Уже в следующем году на территории парка также планируется создание нового детского городка», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, параллельно ведутся работы по благоустройству ул. Гоголя, ведущей в центральный парк города.

«В рамках ремонта будут отремонтированы тротуары для пешеходов с установкой уличной мебели. Ранее в рамках реконструкции исторического центра города был обновлен участок ул. Гоголя – от Калдаякова до Желтоксан», — указано в сообщении.

Как отмечается, в Алматы реконструировано уже 65% исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1,4 тыс. старых дворов, заменено 300 км арыков и более 800 км инженерных сетей, обновлены все подземные переходы города.

До конца года треть всего уличного освещения будет переведена на светодиодные и энергосберегающие светильники, а доля нового общественного транспорта будет доведена до 87%.