Систему, передающую онлайн-данные об изменениях погоды и состоянии автодорог, разрабатывают в Казахстане

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Астана. 31 октября. КазТАГ – Нургуль Жигер. Систему, передающую онлайн-данные об изменениях погоды, а также информацию о состоянии дорожного покрытия разрабатывают в минэнерго, сообщил вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков.

«Это пока не проект, а только концепция. Для того, чтобы водители на автодорогах чувствовали себя более безопасно, передвигаясь по территории Казахстана, предполагается установка метеорологических радаров, которые будут передавать в режиме онлайн данные о состоянии грозовых фронтов, предстоящей погоде. Также будут собираться данные о состоянии дорожного покрытия», — сказал Б. Акчулаков на пресс-конференции в среду.

По словам министра, программа, которая будет аккумулировать данные с радаров и из других источников, сейчас в разработке.

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