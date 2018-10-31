КНБ уполномочили выдавать разрешения на реализацию средств криптографической защиты информации

Астана. 31 октября. КазТАГ — Комитет национальной безопасности РК уполномочили выдавать разрешения на реализацию средств криптографической защиты информации, сообщается в постановлении правительства РК №691 от 29 октября 2018 г.

«Определить КНБ РК лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, ремонту и реализации специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий; разработке средств криптографической защиты информации; оказанию услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий; органом, уполномоченным на выдачу разрешения II категории «Разрешение на реализацию (в том числе иную передачу) средств криптографической защиты информации», — говорится в тексте документа.

Также, согласно документу, поручено внести в постановление правительства РК от 27 июля 2015 года №589 «Об определении лицензиаром КНБ РК» следующие изменения: заголовок изложить в следующей редакции: «Об определении лицензиара в сферах обеспечения информационной безопасности, специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, и органа, уполномоченного на выдачу разрешения II категории в области криптографической защиты информации».