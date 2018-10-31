Кто может быть погребен в Национальном пантеоне: от президента до председателя Верховного суда РК

Астана. 31 октября. КазТАГ — Изменен список, определяющий лица, подлежащие погребению на территории Национального пантеона, согласно постановлению правительства РК от 26 октября 2018 г.

«В список лиц, подлежащих погребению на территории Национального пантеона, относятся министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, акимы областей, городов республиканского значения и столицы», — говорится в тексте документа.

Кроме того, на территории пантеона могут быть захоронены президенты РК и члены их семей; премьер-министры РК и их заместители, председатели палат парламента РК и их заместители, государственные секретари РК, руководители администрации президента РК, председатели Конституционного совета РК, Верховного суда РК и Национального банка РК; лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев», «Еңбек Даңқы» трех степеней; граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического труда»; граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»; другие граждане по особому решению президента РК; с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их позже умершие (погибшие) супруги.

Организация захоронения умерших (погибших) лиц производится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, по инициативе супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего.

Между тем самовольное погребение, создание семейных (родовых) склепов и перезахоронение в пантеоне запрещается.