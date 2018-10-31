Астана. 31 октября. КазТАГ — Концентрат природного урана начал поставлять Казахстан в Бразилию, сообщает пресс-служба МИД РК.

«В этом году впервые в список экспортной продукции Казахстана в Бразилию добавился концентрат природного урана», — отметил посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржанов на брифинге в среду.

Посол указал, что это имеет очень важное значение в контексте развития казахстанско-бразильского энергетического сотрудничества. Также была констатирована заинтересованность бразильских инвесторов в строительстве ВИЭ-электростанции в Казахстане с учетом большого опыта южноамериканской страны в реализации проектов в области возобновляемых источников энергии.

Посольство Казахстана в Бразилии на сегодняшний день является единственным загранучреждением Казахстана на южноамериканском континенте, и в его кураторство помимо Бразилии входят еще такие страны как Аргентина, Чили, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор.