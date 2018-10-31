Нацбанк намерен ужесточить меры против вывода денег из Казахстана

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Алматы. 31 октября. КазТАГ – Национальный банк Казахстана (НБРК) намерен ужесточить меры против вывода денег из страны, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Будут усилены меры, направленные на борьбу с выводом денег из страны. В частности, планируется расширение информационного взаимодействия между Национальным банком и министерством финансов для целей валютного контроля», — сообщил в среду председатель НБРК Данияр Акишев.

Как сообщалось ранее, объем отправленных через международные системы за пределы Казахстана денежных переводов за январь-сентябрь 2018 года составил Т437,6 млрд, из-за рубежа за этот период получено Т255,5 млрд.

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