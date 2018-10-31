Повышение зарплат коснется исключительно работников бюджетной сферы – Сулейменов

Астана. 21 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Повышение зарплат коснется исключительно работников бюджетной сферы, сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

«Повышение зарплат относится к рядовым госслужащим. Часть государственных служащих, они, действительно, получали зарплату на уровне минимальной – Т28,4 тыс. В связи с тем, что президент (РК Нурсултан Назарбаев – КазТАГ) сказал, что мы увеличим зарплату в полтора раза – до Т42 тыс., они получат эту прибавку. Это самые рядовые сотрудники: это ни в коем случае не министры, не заместители министров, не депутаты. Это касается исключительно работников бюджетной сферы – учителей, канцеляристов, делопроизводителей, санитарок в больницах. На (них) было направлено послание президента. Ни в коем случае не на министров или чиновников», — сказал Т. Сулейменов в кулуарах мажилиса парламента в среду.

Напомним, 5 октября Н. Назарбаев, выступая с посланием народу Казахстана, дал поручение повысить минимальную зарплату (МЗП) в 1,5 раза с 1 января 2019 года. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы президент поручил выделить Т96 млрд ежегодно.

1 МЗП с 1 января 2018 года = Т28 284.