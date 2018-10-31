Около Т28 млрд составит предварительная сумма строительства газораспределительных сетей Астаны – Бозумбаев

Астана. 31 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Около Т28 млрд составит предварительная сумма строительства газораспределительных сетей Астаны, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Городом Астана разработано ТЭО для финансирования распределительных сетей (по газу – КазТАГ), сейчас находится на государственной экспертизе, предполагается, что в следующем месяце мы получим уже готовое ТЭО. В первом квартале следующего года столичный акимат должен разработать ПСД по строительству этих сетей. Предполагается, что несколько очередей будет и ПСД первой очереди как раз будет разработано в первом квартале. Предварительная сумма строительства – около Т28 млрд по г. Астана, это первая очередь. Предполагается, что, не дожидаясь, когда они получат поддержки из республиканского бюджета, они будут стартовать за счет средств местного бюджета и привлечения инвесторов», — сказал К. Бозумбаев при обсуждении законопроекта о республиканском бюджете на 2019-2021 гг. на пленарном заседании мажилиса в среду.

Он уточнил, что при дополнительном рассмотрении республиканского бюджета в следующем году и готовности Астаны предоставить заявку минэнерго намерен «поддержать» проект за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, ранее президент РК Нурсултан Назарбаев поручил начать строительство газопровода «Сарыарка» из Кызылординской области в Астану через Караганду.