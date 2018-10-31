Призывавший коллег «крутить больных» экс-главврач Аманов получил новое назначение в одном из научных центров Алматы

Алматы. 31 октября. КазТАГ — Призывавший коллег «крутить больных» экс-главврач Ануар Аманов получил новое назначение в одном из научных центров Алматы, передает корреспондент агентства.

Согласно информации, опубликованной в разделе «Руководство» Научного центра урологии им. Б.У.Джарбусынова, председателем правления центра в настоящее время является А. Аманов.

Как уточняется, доктор медицинских наук А. Аманов стал председателем правления АО «Научный Центр урологии им.академика Б.У.Джарбусынова» с 2018 года.

Напомним, А. Аманов в начале 2017 года оказался в центре скандала – в 2015 году на одном из рабочих совещаний городской клинической больницы №4 в Алматы было снято видео, на котором бывший главный врач медучреждения А. Аманов призывал коллег «крутить больных». Ролик был обнародован лишь 2 года спустя, на тот момент чиновник от здравоохранения уже возглавлял другое учреждение – городскую клиническую больницу №7, откуда после скандала А. Аманов был вынужден уволиться.