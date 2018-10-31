Кабмин поручил произвести отчуждение не более 25% простых акций «Казатомпрома»

Астана. 31 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана поручило произвести отчуждение не более 25% простых акций АО «НАК «Казатомпром», сообщается в постановлении правительства «О некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром».

«АО «ФНБ «Самрук-Казына» в установленном законодательством порядке произвести отчуждение простых акцийакционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» в количестве не более 64 839 152 акций, что составляет не более 25% от общего количества размещенных акций компании по цене, количеству и структуре, определяемым решением совета директоров фонда, утверждаемым решением единственного акционера фонда», — говорится в документе.

В перечне стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства количество акций «Казатомпрома» установили в размере 75%.

Постановление вступило в силу 19 октября.

Напомним, МИА КазТАГ 15 октября сообщало, что «Казатомпром» заявил о планах по первичному размещению ценных бумаг на LSE и бирже МФЦА. Организаторами первичного размещения акций выступят Credit Suisse, J.P. Morgan, China International Capital Corporation, Mizuho International plc, Halyk Finance.

22 октября сообщалось, что road show начнется 31 октября или близко к этой дате, а 24 октября информацию о первом публичном размещении акций (IPO) «Казатомпрома» 31 октября подтвердили в самой национальной атомной компании.

АО «НАК «Казатомпром» – крупнейший производитель урана в мире. На его долю приходится 20% мирового уранового фонда.