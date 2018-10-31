Конкурс по грантовому финансированию научных проектов в сфере обороны объявлен в Казахстане

Новости 91 0
Индия продвигается в Центральную Азию своим путем Индия продвигается в Центральную Азию своим путем
2660

Астана. 31 октября. КазТАГ – Конкурс по грантовому финансированию научных проектов в сфере обороны объявлен в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП).

«МОАП РК впервые объявляет конкурс по грантовому финансированию научной и научно-технической деятельности на 2019-2021 годы в рамках приоритета науки «Национальная безопасность и оборона» по следующим специализированным направлениям: «Развитие оборонно-промышленного комплекса, вооружения и военной техники, военно-космических технологий»; «Развитие системы обеспечения информационной безопасности»; «Развитие технологий производства беспилотных авиационных комплексов», — сообщили в ведомстве в среду.

В министерстве уточнили, что заявки для участия в конкурсе принимаются с 30 октября по 30 ноября.

«Целью конкурса является повышение уровня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых посредством выделения грантового финансирования на проведение научных исследований», — говорится в сообщении.

Похожие материалы:

  1. В Казахстане коммерциализация научных проектов в сфере экологии будет успешной при соответствующем законодательстве
  2. Нацбанки Казахстана и Украины будут сотрудничать в сфере надзора за деятельностью материнских организаций
  3. Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения
  4. Системные проблемы в сфере привлечения инвестиций озвучили в МИР РК
  5. Гособязательства зачастую полностью покрывают стоимость проектов ГЧП в Казахстане — мажилисмен

Новости партнеров

Загрузка...