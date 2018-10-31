Астана. 31 октября. КазТАГ – Конкурс по грантовому финансированию научных проектов в сфере обороны объявлен в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП).

«МОАП РК впервые объявляет конкурс по грантовому финансированию научной и научно-технической деятельности на 2019-2021 годы в рамках приоритета науки «Национальная безопасность и оборона» по следующим специализированным направлениям: «Развитие оборонно-промышленного комплекса, вооружения и военной техники, военно-космических технологий»; «Развитие системы обеспечения информационной безопасности»; «Развитие технологий производства беспилотных авиационных комплексов», — сообщили в ведомстве в среду.

В министерстве уточнили, что заявки для участия в конкурсе принимаются с 30 октября по 30 ноября.

«Целью конкурса является повышение уровня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых посредством выделения грантового финансирования на проведение научных исследований», — говорится в сообщении.