Спецпосланник ООН по Сирии хочет провести консультации со странами-гарантами Астанинского процесса

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Специальный посланник Организации объединенных наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура хочет провести консультации со странами-гарантами Астанинского процесса, сообщает пресс-служба ООН.

«С. де Мистура, который в конце ноября оставит свой пост, все же намерен добиться создания комитета, который займется разработкой новой конституции Сирии. Так же настроены и участники воскресной встречи в Стамбуле: Германия, Россия, Турция и Франция. (…) Спецпосланник намерен провести консультации – в контексте Женевского процесса – с высокопоставленными представителями стран-гарантов Астанинского процесса и организаторов Сочинской встречи: Ирана, России и Турции», — сообщили в ООН в среду.

В организации напомнили, что в январе 2017 года в Астане Иран, Россия и Турция договорились о создании трехстороннего механизма наблюдения за прекращением огня в зонах деэскалации.