Рухани жаңғыру – это как «Мәңгілік ел», ненадолго 31.10.2018 11:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 172 0 Политолог Максим Казначеев о том, почему ВЛКСМ и после смерти побеждает нынешние идеологические мифологемы Похожие материалы: «Президенты Казахстана, России и Узбекистана накануне провели неформальную встречу в Сарыагаше». «Новый статус Совета безопасности РК является одной из основных тем». «В рамках «Рухани жаңғыру»: 10 самых странных мероприятий по модернизации сознания» Новую форму декларации по ИПН и соцналогу для казахстанцев хотят утвердить в феврале 2019 г. Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Литвы Россия и Казахстан планируют перевести до 75% всех расчетов в нацвалюты Своик про Назарбаева