Т450 млрд выделено для поддержки АПК Казахстана, а, следовательно, косвенной поддержки «Цеснабанка» — Акишев

Астана. 31 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Т450 млрд выделено для поддержки АПК Казахстана, а, следовательно, косвенной поддержки «Цеснабанка», сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

«Ситуацию в «Цеснабанке» мы считаем контролируемой. Там сменен менеджмент, изменена стратегия. Во-вторых, в рамках поддержки агропромышленного сектора выделены Т450 млрд, что окажет и косвенную поддержку «Цеснабанку», — сказал Д.Акишев.

Как он отметил, «вопрос выкупа этих кредитов — это вопрос взаимоотношений между Фондом проблемных кредитов и «Цеснабанком».

«По нашей информации, этот процесс (выкупа кредитов – КазТАГ) в большей степени уже реализован», — подытожил глава Нацбанка.