Бизнесмены после принятия концепции Экологического кодекса РК заявили об оставшихся вопросах

Астана. 31 октября. КазТАГ – Бизнесмены после принятия концепции Экологического кодекса Казахстана заявили об оставшихся вопросах, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) РК «Атамекен».

«Концепция экологического кодекса принята, но вопросы остались. Основной принцип концепции известен – «загрязнитель платит» и «переход на наилучшие, доступные технологии» (НДТ). Но у нас возникает два главных вопроса – счет и время. Сколько времени нужно бизнесу для внедрения НДТ, и сколько это будет стоить?» — сказал в среду заместитель председателя НПП Елдос Рамазанов на заседании комитета геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей и металлургической промышленности президиума нацпалаты.

Он отметил, что Европе и России в отличие от Казахстана понадобилось длительное время на внедрение справочников НДТ.

«Европейские страны потратили на разработку справочников НДТ 2,5 года. Россия – семь лет. А мы хотим все это быстро внедрить. Думаю, есть смысл изучить российский опыт и на его основе разработать казахстанскую модель экологизации бизнеса, с реальными сроками», — заявил Е. Рамазанов.

Председатель комитета Николай Родостовец добавил, что экологические реформы крайне важны для предприятий горнодобывающей отрасли.

«Сегодня одним из последствий недропользования являются горы непереработанных вскрышных пород, которые образуются в ходе разработки карьеров. Добросовестные недропользователи хотят их перерабатывать и, тем самым, уменьшать отходы от своей деятельности. Но крайне зарегламентированное законодательство, требующее больших временных и финансовых затрат, не стимулирует проводить такую работу», — сказал Н. Родостовец.

Он предложил обратиться с инициативой в правительство по внесению изменений в Кодекс о недрах и недропользовании с рядом поправок, касающихся стимулирования переработки техногенных минеральных образований.