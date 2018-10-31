Власти РК обратились к бизнесу с призывом не повышать цены вслед за ростом зарплат

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Астана. 31 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов призвал бизнес не повышать цены вслед за ростом заработных плат.

«Хотел бы обратиться к нашим бизнесменам: и крупным торговым сетям, и мелким торговым сетям, что мы не должны поднимать цены вслед за поднятием зарплаты. Потому что эта гонка, она вечная. И, соответственно, мы должны рассчитывать то, что зарплаты поднимаются, исходя из того, что они отставали в течение предыдущей пары лет, реальные доходы у нас отставали. То есть экономика росла в целом, но доходы на душу населения, реальные доходы они не росли», — сказал Т. Сулейменов в кулуарах мажилиса парламента в среду.

По его словам, сейчас правительство приводит в соответствие доходы населения с реальным ростом экономики.

«Поэтому сейчас мы их приводим в соответствие, делаем так, чтобы реальные доходы населения соответствовали реальному росту самой экономики. И здесь очень важно, чтобы социальную ответственность бизнес сам проявил и не стал по этому поводу, на этом фоне срочно переписывать ценники», — отметил он.

Министр добавил, что в принципе ценовой вопрос находится на постоянном контроле у соответствующих госорганов.

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«В принципе в правительстве этот вопрос на контроле еженедельно заслушивается – наш отчет, отчеты акимов областей по изменениям цен на социально-значимые товары. Но еще раз говорю, просьба ко всем нашим предпринимателям подойти к этому социально ответственно и разделить этот правильный хороший посыл вместе с государством», — уточнил глава ведомства.

Он предупредил, что в случае резкого повышения стоимости товаров или сговора МНЭ РК готово реагировать «жестко».

«Если резко будут расти цены, мы со своей стороны, как уполномоченный орган в лице нашего ведомства, комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, будем жестко реагировать. Если мы увидим резкий необоснованный рост цен, сговор, картель, согласованные действия, мы будем реагировать и предпринимать меры», — подчеркнул Т. Сулейменов.

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