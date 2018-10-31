Мажилис одобрил законопроект о развитии кинематографии

Астана. 31 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании палаты одобрили проект закона РК «О кинематографии», а также пакет сопутствующих поправок.

«Принятие самостоятельного отраслевого закона, регулирующего общественные отношения в области кинематографии, необходимо для создания на законодательном уровне условий для повышения качества и конкурентоспособности национальных фильмов, доступности услуг кинопоказа для населения, прозрачности и инвестиционной привлекательности киноиндустрии, роста авторитета и признания казахстанского кино за рубежом», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса в среду.

При этом указывается, что проект закона предусматривает концептуальные основы дальнейшего развития отечественной киноиндустрии, одними из которых являются создание и функционирование государственного фонда поддержки национального кино.

«Фонд будет основным оператором распределения госсредств, выделяемых на кинопроизводство, прокат и дальнейшее продвижение национальных фильмов. В целях систематизации и учета фильмов на территории РК проектом закона предусматривается создание информационной системы мониторинга проката фильмов», — пояснили в комитете.

Также документ предполагает поддержку национальной кинематографии путем сохранения национальных фильмов и исходных материалов как неотъемлемой части национального культурного достояния через функционирование отдельного юрлица.

«Это позволит, прежде всего, оптимизировать условия хранения всех имеющихся киноматериалов, а также минимизировать риски утраты огромного массива народного достояния. Кроме того, законопроект определяет компетенции уполномоченного органа по разработке и утверждению ряда нормативных правовых актов, местных исполнительных органов по участию в реализации госполитики, в том числе через создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии», — сказано в заключении.

Отмечается, что таким образом предлагаемый проект закона позволит создать эффективную правовую основу, регламентирующую отношения в области кинематографии для дальнейшего развития киноискусства и киноиндустрии.

Наряду с этим депутаты одобрили сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии». Данный документ разработан в соответствие с основным проектом закона и направлен на установление общественных отношений, возникающих между физлицами, юрлицами, органами государственной власти и местными исполнительными органами. Проектом закона предлагается внесение изменений и дополнение в Налоговый кодекс, которые предусматривают применение налоговых преференций для производства и проката национальных фильмов, а также в ряд законов в части исключения дублирующих норм и приведения в соответствие с основным законопроектом.