Актау. 31 октября. КазТАГ — Захоронения, предположительно, сарматского периода обнаружены в Мангистау, передает корреспондент агентства.

«Во время строительных работ по проведению водопровода на одной из возвышенностей в с. Жынгылды Мангистауского района рабочие наткнулись на останки человеческих скелетов. Археологи предполагают, что захоронение относится к памятникам сарматского типа», — сообщил заместитель директора Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Марат Утесинов.

По его словам, всего в комплексе археологи обнаружили останки шестерых человек. Специалисты предварительно датировали захоронения IV веком до нашей эры и I веком нашей эры. Вместе с сотрудниками заповедника в работах также участвовали археолог Андрей Астафьев и российский специалист Евгений Богданов.

«В первом углублении были найдены кости ребенка, рядом с которым находился маленький нож. Похоже, что нож был в теле барана или козла, что говорит об обрядовом жертвоприношении. Во втором помещении обнаружены три скелета, возможно, юношей. В третьем углублении найдены останки женщины, у изголовья замечены фрагменты керамики и ключеобразный железный предмет, у ног было около 20 бусинок черного цвета. В четвертом помещении мы нашли груду костей мужчины, которые, вероятнее всего, перед захоронением, были собраны в мешок. Скелет плохо сохранился. Таким образом, при расчистке четырех погребальных ям найдено шесть скелетов. Благодарим руководство ТОО «Айком Лтд», своевременно сообщившим нам о находке, — рассказал М. Утесинов.

Со слов специалистов, катакомбы имеют колодезную форму. Схожие захоронения были ранее выявлены в культово-погребальном комплексе Алтынказган, могильнике Кумра и святилище Керен, которые находятся на территории Мангистауской области.

По предположению Андрея Астафьева, в катакомбном комплексе может располагаться около 50-60 могил. Если руководство области поддержит, в ноябре археологи начнут раскопки. Изучение объекта, как сказали сотрудники заповедника, откроет новую страницу в истории обитателей Мангистау, живших в то время.

Археологами были извлечены четыре скелета, сейчас они находятся в историко-культурном заповеднике для изучения и реконструкции. В начале года сотрудники заповедника планируют пригласить заведующего научно-исследовательской лабораторией палеоантропологического изучения Казахстана института археологии им. А.Маргулана (Алматы) Егора Китова для проведения совместной работы.