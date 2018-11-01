20 тыс. грантов для бесплатного обучения за рубежом предоставят атыраусцам

Атырау. 1 ноября. КазТАГ — 20 тыс. грантов для бесплатного обучения за рубежом представят в Атырау иностранные вузы, передает корреспондент агентства.

«В этом году у выпускников двух атырауских вузов и 15 колледжей появится возможность получить бесплатное образование за рубежом. Такая возможность стала реальной благодаря совместным усилиям акимата Атырауской области и АО «Центр международных программ». В Атырау планируется проведение крупнейшей выставки зарубежных вузов International Education Fair. Организаторы планируют привезти в Атырау около 20 тыс. образовательных грантов для бесплатного обучения казахстанцев за рубежом», — сообщили в региональной службе коммуникации Атырауской области.

В нефтяную столицу съедутся представители 200 университетов из 40 стран мира.

«В течение двух дней у жителей Атырауской области будет уникальная возможность вживую поговорить с представителями зарубежных ВУЗов, узнать больше о бесплатном образовании за рубежом, а также получить профессиональную консультацию по вопросам в сфере образования», — проинформировал президент АО «Центр Международных программ» Жанболат Мелдешов.