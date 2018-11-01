20 тыс. грантов для бесплатного обучения за рубежом предоставят атыраусцам

Новости 54 0
Большая Евразия – какая она? Большая Евразия – какая она?
4295

Атырау. 1 ноября. КазТАГ — 20 тыс. грантов для бесплатного обучения за рубежом представят в Атырау иностранные вузы, передает корреспондент агентства.

«В этом году у выпускников двух атырауских вузов и 15 колледжей появится возможность получить бесплатное образование за рубежом. Такая возможность стала реальной благодаря совместным усилиям акимата Атырауской области и АО «Центр международных программ». В Атырау планируется проведение крупнейшей выставки зарубежных вузов International Education Fair. Организаторы планируют привезти в Атырау около 20 тыс. образовательных грантов для бесплатного обучения казахстанцев за рубежом», — сообщили в региональной службе коммуникации Атырауской области.

В нефтяную столицу съедутся представители 200 университетов из 40 стран мира.

«В течение двух дней у жителей Атырауской области будет уникальная возможность вживую поговорить с представителями зарубежных ВУЗов, узнать больше о бесплатном образовании за рубежом, а также получить профессиональную консультацию по вопросам в сфере образования», — проинформировал президент АО «Центр Международных программ» Жанболат Мелдешов.

Похожие материалы:

  1. Около 5 тыс. мест в общежитиях предоставят студентам Астаны, Алматы и Семея в 2019 г.
  2. В МОН РК заявили о поиске решения вопроса низких заработных плат воспитателей детсадов
  3. 18 тыс. иностранных студентов обучатся в казахстанских вузах в 2018 году
  4. Экстрадированного из Турции казахстанца подозревают в членстве в сирийско-ливанской ячейке «Аль-Каиды»
  5. В Атырау в четверг начнется заочный суд над экс-акимом Рыскалиевым

Новости партнеров

Загрузка...