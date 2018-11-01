Алматы. 1 ноября. КазТАГ — В Казахстане выросли цены на жилье в октябре, сообщает krisha.kz.

«В октябре на рынке недвижимости РК преобладала положительная динамика. Причем рост средних цен предложений в ряде регионов оказался существенно выше средних показателей», — говорится в сообщении в четверг.

Так, стоимость единицы площади в Петропавловске возросла в этом городе на 4,8% и составила порядка Т195,3 тыс. Также в тройку лидеров попал Усть-Каменогорск, где цены предложений оказались на 3,2 % выше, чем в сентябре. Актуальная стоимость квадратного метра — Т174,8 тыс.

Заметная положительная динамика наблюдается и в Кокшетау. За месяц показатель прибавил 3,2%, в результате чего среднее значение достигло уровня Т185 тыс.

В Шымкенте прирост ограничился 1,8%. Единица площади оценивается продавцами в среднем в Т213,1 тыс. Показатель динамики в Уральске также составляет 1,8%. Средняя стоимость единицы площади в этом городе сейчас равна Т179,8 тыс. В Костанае после прироста на 1,6% индекс приблизился к отметке Т192 тыс. за кв. м.

В Павлодаре средние цены предложений возросли за месяц на 1,1%, с Т168,8 до Т170,7 тыс. за единицу площади.

В остальных городах положительная динамика оказалась ниже 1%. В частности, в Актобе она ограничилась 0,9% при стоимости жилья Т146 тыс. за кв. м.

В Астане и Алматы коррекция составила 0,8 и 0,7% соответственно. Единица площади в столице выставлялась на продажу примерно за Т329,7 тыс., а в Алматы — за Т360,2 тыс.

При этом текущий показатель в южной столице обновил годовой максимум, а в Астане совсем немного недотянул до последнего рекорда.

В среднем же в городах РК ценовой показатель в октябре вырос на 1,2 %. Относительно январского значения сейчас он выше на 2,7 %.

В целом ситуация на рынке жилья оценивается как стабильная и предпосылок для значительных изменений пока нет.